В Канаде на территории одно из бывших школ-интернатов для детей коренного населения было обнаружено массовое захоронение. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Жуткая находка была сделана на острове Пенекалут, который находится неподалеку от города Ванкувер. Это более 160 не обозначенных и не задокументированных могил.

Отмечается, что бывшая школа-интернат функционировала с 1890-х до 1970-х годов и получала государственное финансирование. Известно, что в настоящее время неизвестно, идет ли речь именно о детских могилах.

Читайте также, в США на территории школы нашли кладбище со 145 захоронениями. Жуткую находку заметили в King High School в городе Тампа. Местность начали изучать еще в октябре, после того как появилась информация о захоронениях в том районе членов местной афроамериканской общины.

Кроме того, на федеральной земле Саксония-Анхальт археологи обнаружили древнюю гробницу. внутри нашли скелеты женщин. предположительно наложниц, и останки животных. Также нашли золотую монету, чашу, позолоченные застежки.

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