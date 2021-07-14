Под Радой произошли столкновения [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.
Под зданием Верховной Рады между ними и полицейскими произошли столкновения.
Ветераны-силовики прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.
Ранее мы писали о том, что в Киеве ФОПы устроили акцию протеста с гробами.
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