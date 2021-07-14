В среду, 14 июля, в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.

Под зданием Верховной Рады между ними и полицейскими произошли столкновения.

Ветераны-силовики прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ФОПы устроили акцию протеста с гробами.

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