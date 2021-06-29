В Киеве ФОПы устроили акцию протеста с гробами (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 29 июня, в Киеве проходит акция ФОПов "Похороны микробизнеса", в ходе которой они хотели принести под Офис президента гробы, но путь активистам преградили силовики. Об этом сообщает PavlovskyNews.
Правоохранители пытаются отобрать гробы у предпринимателей, но пока безуспешно.
Отметим, что "Страна" сообщает о столкновениях правоохранителей и ФОПов.
ФОПы хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками (как символ похорон малого бизнеса) к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители заблокировали им путь.
Ранее мы писали о том, сколько людей не получили деньги в рамках предоставление финансовой помощи в размере восьми тысяч гривен ФОПам и наемным работникам из "красных" зон.
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