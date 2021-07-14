На Київщині горіла п'ятиповерхівка [ Редактировать ]
Двоє людей загинуло під час пожежі в Яготині на Київщині. Напередодні там горіла п'ятиповерхівка. З квартири на третьому поверсі полум'я перекинулося на балкони сусідніх помешкань.
Загалом пожежа охопила 60 квадратних метрів. Одну людину шпиталювали.
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