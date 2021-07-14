В украинских школах откажутся от 10-11 классов: когда и каких изменений ждать [ Редактировать ]
В украинских школах постепенно откажутся от 10-11 классов. Такое нововведение внедряется в рамках реформы образования. Однако новая система заработает не раньше 2027 года.
На данном этапе в Украине стартовало создание профильных академических лицеев, академий, опорных учреждений и их филиалов на базе школ, в которые ученики будут переходить после 9 класса.
Часть школ уже сообщила родителям об отмене набора в 10-11 классы. Однако, по закону, образовательные учреждения должны предупреждать учеников и родителей об изменениях в учебном процессе за полтора года до вступления в силу новых правил.
Согласно реформе "Новая украинская школа", школы в Украине будут переформатироваться, и 10-12 классы станут профильным образованием для учеников. Заставить ребенка покинуть школу после 9 класса никто не может.
Родителям в конце учебного года необходимо обратиться в управление образования с заявлением, что ребенок планирует продолжить обучение в 10 классе, и его обязательно должны перевести в 10 класс.
До 2027 года украинская школа будет разделена на три уровня:
- начальный,
- базовый,
- профильный.
Профильное образование (10 - 12 классы) будут предоставлять только школы, получившие статус лицея, колледжа или техникума.
Школы начального и базового уровня переименуют в гимназии, и в них будут учиться дети с 1 по 9 классы.
Ранее мы писали о том, что в Африке на 3D-принтере напечатали школ.
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