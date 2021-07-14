В украинских школах постепенно откажутся от 10-11 классов. Такое нововведение внедряется в рамках реформы образования. Однако новая система заработает не раньше 2027 года.

На данном этапе в Украине стартовало создание профильных академических лицеев, академий, опорных учреждений и их филиалов на базе школ, в которые ученики будут переходить после 9 класса.

Часть школ уже сообщила родителям об отмене набора в 10-11 классы. Однако, по закону, образовательные учреждения должны предупреждать учеников и родителей об изменениях в учебном процессе за полтора года до вступления в силу новых правил.

Согласно реформе "Новая украинская школа", школы в Украине будут переформатироваться, и 10-12 классы станут профильным образованием для учеников. Заставить ребенка покинуть школу после 9 класса никто не может.

Родителям в конце учебного года необходимо обратиться в управление образования с заявлением, что ребенок планирует продолжить обучение в 10 классе, и его обязательно должны перевести в 10 класс.

До 2027 года украинская школа будет разделена на три уровня:

начальный,

базовый,

профильный.

Профильное образование (10 - 12 классы) будут предоставлять только школы, получившие статус лицея, колледжа или техникума.

Школы начального и базового уровня переименуют в гимназии, и в них будут учиться дети с 1 по 9 классы.

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