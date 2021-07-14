"Стеклянный" осьминог: в океане обнаружено уникальное головоногое (видео) [ Редактировать ]
Возле берегов Австралии группа морских биологов обнаружила осьминога с прозрачным телом. Существо удалось поймать, благодаря глубоководному роботу SUBastian.
Необычный осьминог находился на глубине 5100 километров. Согласно исследованиям, непрозрачными у головоногого существа остаются только глаза, зрительный нерв, а также пищеварительный тракт. В ходе экспедиции были замечены целых 2 чудо-существа.
Отмечается, что "стеклянные" осьминоги были официально открыты в 1918 году. Их ареал проживания находится в тропических и субтропических регионах планеты на глубине от 200 до 1000 метров. За время экспедиции робот SuBastian совершил 21 погружение, проведя на более 182 часов на морском дне.
Читайте также, в Австралии купаясь на одном из пляжей мужчина пострадал от нападения осьминога. Животное приплыло на мелководье и при попытке приблизиться к нему попыталось напасть на мужчину, который заснял это на видео.
Кроме того, биологи опубликовали видео с только что родившимся осьминогом из рода Grimpoteuthis. Выросты по бокам головы, которые выглядят как большие уши, появляются у особей по мере взросления, глубоководные плавниковые осьминоги за большие "уши" получили прозвище Dumbo.
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