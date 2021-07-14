Экс-тренер "Динамо", первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Алексей Михайличенко высказался касательно конфликта вокруг львовского ФК "Рух" и намерения президента клуба Григория Козловского играть на стадионе "Украина". По словам Михайличенко, он бы на такой стадион свою команду не вывел бы, а правила в УПЛ должны быть едиными для всех.

"Мне трудно судить в чем конфликт, но это явно неспортивный конфликт. Есть правила, регламенты, и им должны следовать все. На мой взгляд, путем этого конфликта кто-то хочет решить свои проблемы. Я очень люблю стадион "Украина" и провел в качестве игрока и тренера на нем много матчей. Но сегодня он не соответствует регламенту, и как тренер я бы не решился выводить команду на это поле, этот стадион, который не соответствует нормам безопасности, который может вести к травматизму для моих игроков… Считаю, что этого делать нельзя", - сказал он в комментарии "Апостроф".

Он подчеркнул, что все должны поступать в соответствии с регламентом и нормами закона. Функционер отмечает, что в попытках сэкономить руководство ФК "Рух" поддает риску своих футболистов.

"Думаю, что для клуба это несущественные деньги и экономить на здоровье футболистов и болельщиков – лишая их удобств и безопасности, принося травматизм игрокам - этого нельзя делать вообще", - добавил Михайличенко.

Он отметил, что львовские депутаты подогревают конфликт, что подтверждает наличие "неспортивного интереса".

Напомним, два львовских ФК "Рух" и "Львов" устроили скандал в УПЛ, потому что не согласились с ценой, которую выставило государственное предприятие стадион "Арена Львов" за проведение матчей чемпионата Украины и Кубка страны. Речь о сумме 210 000 гривен за матч плюс подогрев поля в тот период, когда он включается. Заставить директора "Арены Львова" Ольгу Манько снизить цену президент ФК "Рух" Григорий Козловский пытался манипуляциями и угрозами, заявила она накануне. Хотя выставленная клубам оплата и так ниже рыночной - "едва дотягивает до себестоимости".

Например, арена ОСК "Металлист" для матчей первой лиги обходится харьковскому клубу порядка 300 тыс гривен за игру. А цена проведения домашнего матча "Динамо" на НСК "Олимпийский" в этом сезоне составляет 475 000 грн.

На фоне спровоцированного скандала, ФК "Рух" заявил, что теперь намерен играть не на "Львов Арене", а на стадионе "Украина", но тот уже несколько лет не имеет хозяина, и его инфраструктура не отвечает элементарным требованиям. По итогам проверки, стадион "Украина" был понижен в классе, и сегодня лишён права принимать игры УПЛ.

В конфликт вмешался мэр города Львов Андрей Садовой. Он выступил за поиск компромисса в ситуации, а также, признав необходимость ремонта стадиона "Украина", заявил о готовности это сделать.