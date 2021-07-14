У Білорусі проводять масові обшуки у правозахисників [ Редактировать ]
Масові обшуки в білоруських правозахисників. Силовики перевіряють офіси благодійної організації "Весна", асоціації журналістів, а також кампанії "Правозахисники проти смертної кари".
Окрім того, навідуються додому до активістів, кількох затримали. Обірвався зв'язок з лідером "Весни" Олесем Бєляцьким. Його організація з 96 року допомагає сім'ям політв'язнів. А останнім часом надає допомогу заарештованим під час мітингів проти Лукашенка.
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