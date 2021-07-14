Поки біля Ради мітингували, нардепи в залі голосували. Завершили судову реформу, вирішили питання з боргами і газовими, і кредитними. А ще зібрали рекордно коротке позачергове засідання, яке тривало три хвилини!

А от у кулуарах депутати цілий день обговорювали вчорашню топ-новину. Відставку глави МВС. Чи готові нардепи забрати в Арсена Авакова міністерський портфель і віддати його Денису Монастирському? Анна Каменєва - розкаже.

Звільнити не можна залишити. Кому в цьому реченні Профільний комітет Ради так і не поставив. Рішення, чи звільняти главу МВС, віддали на розсуд нардепів. Відставку розглядатимуть у залі - вже завтра. Точно підтримають її фракція "Голос" та переважна більшість "Слуг". "Європейська Солідарність" - іще думає, решта фракцій - заявили про неучасть у кадрових ротаціях. Та про плюси і мінуси семирічної роботи Арсена Авакова на посаді - говорять у кулуарах усі.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Є багато скандалів, пов'язаних з корупційними скандалами серед правоохоронців, участі правоохоронців в різноманітних схемах з іншого боку безумовно не можна не віддати належне Арсену Авакову за ту роботу, яку він провадив в 14-15 роках, коли відбудовувалось міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія.

Андрій Осадчук народний депутат, "Голос":

Була реформа патрульної поліції, але всередині системи фактично лишилось все те саме. вся та процедура переатестації вона закінчилась, ви знаєте дуже погано, бо переважна більшість міліціонерів, які були звільнені через переатестацію, змогли поновитися.

Чому сам написав заяву про відставку - Арсен Аваков досі публічно не прокоментував. Можливо, завтра, під час свого звіту, й пояснить. Та в монобільшості запевняють - про це попросив його Президент. Він же й запропонував віддати міністерський портфель нардепу від слуг Денису Монастирському. Юрист за освітою, був помічником депутата минулого скликання Антона Геращенка. Дехто пов'язує його безпосередньо з Аваковим. Та сам Монастирський запевняє: він - людина президента.

Денис Монастирський, народний депутат, "Слуга народу":

Чому саме мене запропонував президент - він запропонував, як людину з якою він йшов в команді, в числі перших осіб, які власне були заявлені в команді президента, як керівника профільного комітету, я розумію, на яку жертву я йду, як людина, як особистість, як політик.

Нового міністра планують призначити у п'ятницю. Поки в кулуарах обговорювали кадрові ротації, у залі голосували. І нарешті завершили судову реформу. Ухвалили закон про Вищу раду правосуддя. Вперше діючих членів ВРП та кандидатів на вакантні посади перевірятимуть на доброчесність. Для цього створили етичну раду із шести осіб, де вирішальне слово матимуть міжнародні експерти. Та не всі згодні з таким підходом.

Сергій Соболєв народний депутат, "Батьківщина":

Ми не проти експертів-іноземців, але не можна порушити конституцію. Внесіть тоді зміну в конституцію, де є ця норма яка дозволяє приймати рішення іноземцям, коли конституційний суд визнає неконституційним цю норму, що це буде означати для легітимності ВРП, що це буде означати для легітимності суддів.

Перевірка має завершитися за пів року. Та вирок "недоброчесний" - не означає одразу звільнення. Бо остаточне рішення ...

Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу":

Приймають національні органи, передбачені Конституцією. Є 3 місяці відповідно до остаточної редакції закону, щоби з'їзд прийняв відповідне рішення. Ну це може бути не тільки з'їзд суддів і адвокатів, це може бути і конференція прокурорів, це може бути з'їзд вищих навчальних закладів, це може бути теоретично президент.

У монобільшості прогнозують, що повноцінно нова доброчесна ВРП запрацює через рік. Негайного ухвалення потребував іще один документ - про реструктуризацію газових боргів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это будет зачет в конечном счете, который будет на Нефтегазе Украины, который за счет своей прибыли будет гасить эти долги. У меня, ну чтоб не сорвать, больше десятка звонков от руководителей теплокомунэнерго, которые в принципе если этот закон не принять, не смогут начать отопительный сезон. Это надо немедленно делать, потому что клубок задолжености 80 млрд, порожден этими безумными тарифами, он должен был расшит

Закон підтримали конституційною більшістю. Як і документ, за яким полегшили для переселенців виплату кредитів. Обмежили розмір нарахованих відсотків. Вони не мають перевищувати тієї суми, яку банк отримав би, якби кредит був сплачений вчасно.