Pininfarina представила беспилотный электромобиль Teorema [ Редактировать ]
Источник: Pininfarina
Итальянское автомобильное ателье Pininfarina представило прототип премиального беспилотного электромобиля Teorema. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Над дизайном футуристического беспилотника работали специалисты из итальянского Камбиано и китайского Шанхая. Он полностью разработан с использованием технологий виртуальной реальности.
Аэродинамичный кузов создан на платформе немецкой компании Benteler, разработавшей шасси для электромобиля. Благодаря низкой конструкции роликовые шасси позволяют автомобилю иметь просторный салон и при этом сохранять относительно небольшую высоту.
Технические характеристики Teorema не раскрываются. Доступ в салон открывает поднимающаяся передняя часть кузова и открывающаяся задняя часть.
Teorema получила 5-местный салон с компоновкой 1+2+2, при которой кресло водителя расположено спереди в центре, а пассажирские сиденья скомпонованы попарно вдоль бортов.
Сиденья концепт-кара сделаны итальянским производителем премиальной мебели Poltrona Frau.
В режиме Drive все кресла смотрят вперед, а в режиме Auto водитель поворачивается лицом к пассажирам. В режиме Rest пассажирские сиденья превращаются в кушетки.
Компания Continental Engineering разработала для электромобиля особое остекление Smart Glass и кнопки управления.
Всплывающие кнопки спрятаны под внутренней поверхностью автомобиля и появляются только тогда, когда водитель проводит по ним рукой. Все контрольные элементы разной формы, чтобы ими можно было управлять вслепую.
В салоне есть технология дополненной реальности, адаптированная компанией WayRay - пассажиры могут получать информацию о дорожной обстановке и достопримечательностях.
В серийное производство беспилотный электромобиль Pininfarina Teorema не поступит.
Ранее сообщалось, что Pininfarina рассекретила концептуальный спортседан.
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