Итальянское автомобильное ателье Pininfarina представило прототип премиального беспилотного электромобиля Teorema. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Над дизайном футуристического беспилотника работали специалисты из итальянского Камбиано и китайского Шанхая. Он полностью разработан с использованием технологий виртуальной реальности.

Аэродинамичный кузов создан на платформе немецкой компании Benteler, разработавшей шасси для электромобиля. Благодаря низкой конструкции роликовые шасси позволяют автомобилю иметь просторный салон и при этом сохранять относительно небольшую высоту.

Технические характеристики Teorema не раскрываются. Доступ в салон открывает поднимающаяся передняя часть кузова и открывающаяся задняя часть.

Teorema получила 5-местный салон с компоновкой 1+2+2, при которой кресло водителя расположено спереди в центре, а пассажирские сиденья скомпонованы попарно вдоль бортов.

Сиденья концепт-кара сделаны итальянским производителем премиальной мебели Poltrona Frau.

В режиме Drive все кресла смотрят вперед, а в режиме Auto водитель поворачивается лицом к пассажирам. В режиме Rest пассажирские сиденья превращаются в кушетки.

Компания Continental Engineering разработала для электромобиля особое остекление Smart Glass и кнопки управления.

Всплывающие кнопки спрятаны под внутренней поверхностью автомобиля и появляются только тогда, когда водитель проводит по ним рукой. Все контрольные элементы разной формы, чтобы ими можно было управлять вслепую.

В салоне есть технология дополненной реальности, адаптированная компанией WayRay - пассажиры могут получать информацию о дорожной обстановке и достопримечательностях.

В серийное производство беспилотный электромобиль Pininfarina Teorema не поступит.

Ранее сообщалось, что Pininfarina рассекретила концептуальный спортседан.