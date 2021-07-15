Под Львовом поезд разнес легковой автомобиль [ Редактировать ]
В Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом во время проезда через рельсы. В результате аварии есть погибшая. Об это сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Страшная трагедия случилась утром неподалеку от населенного пункта Панщины. Поезд столкнулся с автомобилем Deawoo Nexia. Авария унесла жизнь женщины-водителя. К месту происшествия оперативно приехали спасатели, которые деблокировали погибшую.
Отмечается, что женщина допустила нарушение правил проезда железнодорожных переездов, проигнорировав сигналы и специальные знаки, что и повлекло за собой страшные события.
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Кроме того, в Харьковской области пригородный электропоезд протаранил на переезде микроавтобус. Электричка разворотила бусу правую сторону и протащила по рельсам, 23-летний водитель получил тяжелые травмы головы и находится в больнице.
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