Под Черниговом поезд задавил мужчину [ Редактировать ]
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В среду, 14 июля, в Черниговской области пассажирский поезд Чернигов - Ивано-Франсковск сбил человека. Движение на этом участке приостановлено.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
"Сегодня в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением Чернигов - Ивано-Франковск сбил человека", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд.
Движение поездов на этом участке приостановлено до окончания следственных действий. В полиции пообещали позже предоставить больше подробностей произошедшего.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила в Одессу еще три поезда.
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