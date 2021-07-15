Автобусы с 2030 года будут на бензине Источник: chariot-electricbus.com

С 2030 года в Украине планируют выпускать на маршруты только автобусы на электрической тяге. Это предусматривает законопроект, который подготовили в Министерстве инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.

В пояснительной записке к законопроекту сказано:

Внедрить использование электробусов в сфере регулярных пассажирских перевозок, установив, что с 1 января 2030 года допускаются к использованию исключительно электробусы.

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Власти хотят постепенно ужесточать требования к перевозчикам относительно увеличения парка электробусов:

с 1 января 2025 года - не менее 20% всех транспортных средств;

с 1 января 2027 года не менее 40%;

с 1 января 2029 года - не менее 80%.

Чтобы ускорить замену транспортного парка, власти будут стимулировать перевозчиков долгосрочными контрактами.

Срок действия договора, который заключается с победителем конкурса, увеличивается до 7 лет, когда доля электробусов, которые используются на маршруте, составляет не менее 50%, и до 10 лет, когда доля электробусов превысит 50%.

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Чтобы стимулировать производство электробусов в Украине Мининфраструктуры предлагает ввести дополнительные квоты на отечественные автобусы на электротяге.

Как сообщали "Подробности", 15 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении законопроекты, которые предусматривают свободный от налогообложения ввоз в Украину электромобилей, зарядных устройств и комплектующих к ним.