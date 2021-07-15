Все автобусы в украинских городах станут электрическими [ Редактировать ]
Источник: chariot-electricbus.com
С 2030 года в Украине планируют выпускать на маршруты только автобусы на электрической тяге. Это предусматривает законопроект, который подготовили в Министерстве инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.
В пояснительной записке к законопроекту сказано:
Внедрить использование электробусов в сфере регулярных пассажирских перевозок, установив, что с 1 января 2030 года допускаются к использованию исключительно электробусы.
Власти хотят постепенно ужесточать требования к перевозчикам относительно увеличения парка электробусов:
- с 1 января 2025 года - не менее 20% всех транспортных средств;
- с 1 января 2027 года не менее 40%;
- с 1 января 2029 года - не менее 80%.
Чтобы ускорить замену транспортного парка, власти будут стимулировать перевозчиков долгосрочными контрактами.
Срок действия договора, который заключается с победителем конкурса, увеличивается до 7 лет, когда доля электробусов, которые используются на маршруте, составляет не менее 50%, и до 10 лет, когда доля электробусов превысит 50%.
Чтобы стимулировать производство электробусов в Украине Мининфраструктуры предлагает ввести дополнительные квоты на отечественные автобусы на электротяге.
Как сообщали "Подробности", 15 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении законопроекты, которые предусматривают свободный от налогообложения ввоз в Украину электромобилей, зарядных устройств и комплектующих к ним.
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