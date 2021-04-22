МАЗы подорожают: Украина ввела огромную спецпошлину на белорусские грузовики и автобусы [ Редактировать ]
Источник: МАЗ
Украина введет спецпошлину на импорт пассажирских и грузовых автобусов, спецтранспорта и троллейбусов из Беларуси. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает "Урядовий кур'єр".
Причина введения спецпошлины – "дискриминационные и недружественные действия" правительства Беларуси в отношении украинских автопроизводителей, из-за чего создаются искусственные барьеры, что усложняет их доступ на белорусский рынок.
Правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.
Размер ставки специальной пошлины на импорт белорусской техники составляет 35% от ее таможенной стоимости. Импортными защитными ставками облагается:
- новый моторный транспорт для перевозки 10 и более пассажиров;
- моторный грузовой транспорт весом 5-20 тонн;
- новые грузовики для аварийного ремонта, автокраны, автомобили для уборки дорог, поливомоечные, автомобили-мастерские и автогидроподъемники.
Спецпошлина вводится с 3 мая. Ее отменят после прекращения дискриминационных действий в отношении украинских компаний.
Напомним, что мэр Львова Андрей Садовой недавно заявил, что город не будет покупать 100 автобусов производства белорусского завода "МАЗ", хоть этот производитель и побеждает на тендере.
Садовой призвал мэров других украинских городов, которые закупают общественный транспорт, "выбирать своего производителя", а "не финансировать режим Лукашенко".
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