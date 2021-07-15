В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении законопроекты №3477 и №3476, которые предусматривают свободный от налогообложения ввоз в Украину электромобилей, зарядных устройств и комплектующих к ним. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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* До 1 января 2026 года освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на территорию Украины новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающие исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

* До 1 января 2031 года освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, ввозимых предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства:

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе;

несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

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* До 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих исключительно:

электродвигатели, предназначенные для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

литий-ионные (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

зарядные устройства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов;

транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями;

самоходные и несамоходные вагоны трамвайные и вагоны метро;

транспортны средства, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

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* До 1 января 2031 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на территорию Украины товаров, ввозимых предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств:

оснащенных исключительно электрическими двигателями;

оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе;

несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

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Напомним, что ранее для популяризации электрических автомобилей в Украине ввели таможенные льготы. Стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами пошлина колеблется в размере 20-100 евро.