Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж [ Редактировать ]
У Каліфорнії вирують лісові пожежі. А ще в Орегоні, Айдахо, Монтані та інших західних штатах.
Кілька десятків будинків вигоріло дощенту, сотні людей евакуювали. Пожежі охопили понад 400 тисяч гектарів у 12 штатах. Вогонь швидко поширюється через спекотну погоду.
На початку тижня на півдні Каліфорнії зафіксували температуру 47 градусів за Цельсієм. У Вашингтоні попереджають, що нинішній сезон лісових пожеж може перевершити рекордний торішній, коли загинуло 12 людей і згоріло до чотирьох тисяч будинків.
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