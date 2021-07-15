У Каліфорнії вирують лісові пожежі. А ще в Орегоні, Айдахо, Монтані та інших західних штатах.

Кілька десятків будинків вигоріло дощенту, сотні людей евакуювали. Пожежі охопили понад 400 тисяч гектарів у 12 штатах. Вогонь швидко поширюється через спекотну погоду.

На початку тижня на півдні Каліфорнії зафіксували температуру 47 градусів за Цельсієм. У Вашингтоні попереджають, що нинішній сезон лісових пожеж може перевершити рекордний торішній, коли загинуло 12 людей і згоріло до чотирьох тисяч будинків.