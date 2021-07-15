К концу XXI века брак и даже секс с роботами будет считаться нормальным. Об этом утверждает британский доктор в области социальной робототехники Дэвид Леви, являющийся автором книги "Любовь и секс с роботами".

По мнению эксперта первые подобные браки будут узаконены буквально через 30 лет, а через 100 лет подобные отношения будут повсеместны.

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76-летний доктор Леви предсказывает, что роботизированные секс-куклы станут настолько умными, что разовьют личности и смогут вести беседы "на любом уровне сложности", подстраиваясь под партнера.

Уже сейчас замечена тенденция, когда некоторые люди прекращают иметь всяческие отношения с людьми, потому киборги им предпочтительнее: не задают лишних вопросов, не скандалят, полностью податливы и дружелюбны.

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"Сейчас в большинстве стран уже принято жениться на людях одного пола. ЛГБТ движение уже становится нормой для нашего общества. Так со временем люди полюбят роботов и даже будут заводить семьи с машинами", - объясняет эксперт.

Уже сейчас некоторые люди предпочитают отношения с роботами

Причем произойти это может совсем скоро. Эксперт полагает, что первые сложные роботы, способные к сложному и осмысленному общению, а также внешне выглядящие как люди, появятся примерно к 2050 году. Но пройдет еще 50 лет, прежде чем они станут обычным явлением, и люди примут их как полноценных членов общества.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в США создадут секс-роботов в виде знаменитостей. В то же время корейцы представили боевого человекоподобного робота.