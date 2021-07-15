Жителі Франції протестують проти запровадження "ковідних паспортів" [ Редактировать ]
Сутичками з поліцією закінчився протест проти "паспортів здоров'я" в Парижі. Мітингувальники палили сміттєві баки та кидали каміння в силовиків. Ті - відповіли сльозогінним газом.
Протестами охоплена вся Франція. Люди категорично проти так званих "ковідних сертифікатів", бо вже з серпня без такого документа не можна буде ані поїсти в ресторані, ані сходити на шопінг чи сісти в потяг.
У такий спосіб влада сподівається зупинити "Дельту". Втім, протестувальники вважають це замахом на демократію та свободу.
Каті, протестувальниця:
Я абсолютно проти "паспорта здоров'я", бо вважаю, що це смішно - колоти вакцину лише для того, щоб попити кави за столиком надворі, чи поїхати кудись поїздом. Це божевілля!
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