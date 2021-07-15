Сутичками з поліцією закінчився протест проти "паспортів здоров'я" в Парижі. Мітингувальники палили сміттєві баки та кидали каміння в силовиків. Ті - відповіли сльозогінним газом.

Протестами охоплена вся Франція. Люди категорично проти так званих "ковідних сертифікатів", бо вже з серпня без такого документа не можна буде ані поїсти в ресторані, ані сходити на шопінг чи сісти в потяг.

У такий спосіб влада сподівається зупинити "Дельту". Втім, протестувальники вважають це замахом на демократію та свободу.

Каті, протестувальниця: