Водень замість природного газу. Україна має всі шанси стати серйозним гравцем на ринку "зеленої" енергетики у Європі, яка зараз активно переходить на безвуглецеві джерела споживання.

Чи далеко просунулася Україна на цьому шляху? І що заважає прискоритися ще більше?

Енергія сонця, вітру, води... Біогаз, а тепер на черзі - водень. Україна має неабиякий потенціал для того, щоб виробляти і продавати "чисту енергію". І зацікавлені в цьому й ми - бо це гроші в бюджет та нові робочі місця, і Європа, де планують за 10 років повністю перейти на альтернативні джерела енергії.

Шукру Богут, старший радник з енергетики, відділ економічного зростання USAID в Україні:

Україна має великий потенціал в розвитку та виробництві водню - це регіональний аспект. Україна має потужну інфраструктуру, газову інфраструктуру для транспортування водню. Що треба зробити для реалізації проєкту? Потрібно розробити стратегію на наступні 5-20 років.

Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України":0

Всі оператори Європейських мереж газотранспортних мереж зараз шукають своє місце в новому світі. В світі, де вже не буде викопних видів палива і основний напрямок це транспортування водню чи суміші водню. І ми також працюємо в цьому напрямку в нас створена робоча група ми вивчаємо нашу систему.

Але між намірами й реалізацією - велика прірва. І назва їй - модернізація. Газові мережі - застаріли. І щоб зробити революційний ривок, потрібна капітальна реконструкція, кажуть експерти. Масштабний проєкт готова презентувати Українська регіональна газова компанія. Однак без інвестицій (а це близько 80 мільярдів гривень до 2030 року) - не впоратись.

Олег Никоноров, директор Регіональної газової компанії:

Україна насправді має дуже великі шанси зайняти цю нішу і дійсно експортувати водень до країн Європейського Союзу. Задля того, щоб це дійсно сталося - треба зробити дуже велику підготовчу роботу. Підготовча робота полягає в тому, що треба провести досить масштабну модернізацію, професіональною мовою - редизайн існуючих газових мереж.

Станіслав Казда, директор зі стратегічного розвитку Регіональної газової компанії:

На сегодняшний день украинские сети, если сравнить с Европой, в очень плохом техническом состоянии. Если дать нам возможность провести масштабный и комплексный редизайн газовой инфраструктуры в Украине - тогда у Украины есть большой позитивный шанс быть передовиком в этой области.

Відновлювальна енергетика посідає перше місце в енергобалансі Євросоюзу. За даними Євростату, торік її частка сягнула 38%. Приміром, Німеччина спрямовує на свої водневі проєкти 8 млрд євро. В Україні ж економічно невиправдані тарифи на розподіл газу призвели до того, що інвестиції в газові мережі - мізерні, у 20 разів менші, ніж у Європі. Для наочності: в Італії - 115 доларів на одного споживача, в Чехії - 61, а в Україні - лише - 4.

Нині наймасштабніший в Україні водневий проєкт реалізує Регіональна газова компанія. Задіяні п'ять спецполігонів - у Волинській, Івано-Франківській, Житомирській областях, а також Дніпрі й Харкові... Газовики там разом з вченими проводять дослідження.

Олег Никоноров, директор Регіональної газової компанії:

Завдання, наприклад, нашої програми, яку ми запустили минулого року - це дослідницька програма, це дуже така рання стадія таких досліджень. Ми повинні відповісти на питання перше - чи можливо транспортувати водень існуючими газовими мережами. Друге: скільки потрібно вкласти в реконструкцію мереж. Мова іде про десятки мільярдів гривень щорічних інвестицій, які потрібно вкладати розумно - для того, щоб ця система не просто стала оновленою, а відповідала тим стандартам, які висуваються до транспортування водню.

Успішний редизайн та підготовка мереж до роботи з воднем та біометаном дадуть Україні можливість зменшити споживання імпортного газу, кажуть експерти. А також розвивати власний енергетичний сектор і використовувати свій потенціал як транзитера енергетичних ресурсів у Європу.