С пятницы, 16 июля, в Украине начинают действие нововведения норм закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Нововведения обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного.

С 16 июля на украинский язык должны перейти следующие сферы:

Концерты и развлекательные шоу.

Выставки и экскурсии.

Театры и музеи.

Фильмы и сериалы на ТВ.

Книжные магазины должны иметь большинство книг на украинском языке.

Претенденты на должность в госвласти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.

За нарушение закона будут штрафовать от 3400 до 11 900 грн, но начнут это делать через год - с 16 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинский язык может стать официальным в ЕС.

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