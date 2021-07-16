В Украине вступили в силу новые языковые нормы [ Редактировать ]
С пятницы, 16 июля, в Украине начинают действие нововведения норм закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Нововведения обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного.
С 16 июля на украинский язык должны перейти следующие сферы:
- Концерты и развлекательные шоу.
- Выставки и экскурсии.
- Театры и музеи.
- Фильмы и сериалы на ТВ.
- Книжные магазины должны иметь большинство книг на украинском языке.
- Претенденты на должность в госвласти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.
За нарушение закона будут штрафовать от 3400 до 11 900 грн, но начнут это делать через год - с 16 июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что украинский язык может стать официальным в ЕС.
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