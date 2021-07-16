Ділянку мають укріпити так, аби її не змило наступним дощем

Була і з'їхала. Одна зі смуг траси Київ - Одеса сповзла в кювет через зсув ґрунту. Рух транспорту не зупиняли. Провалля обгородили, а машини пустили реверсом вцілілою смугою.

Дорожники кажуть усе через рясні дощі. Ремонтувати шлях обіцяють цілодобово. Завершити планують до третього серпня. Ділянку мають укріпити так, аби її не змило наступним дощем.

Скільки грошей на це знадобиться ще не відомо.