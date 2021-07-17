Аварию с рейсовым автобусом Киев-Вроцлав в Дубенском районе Ривненской области, которая произошла в ночь на 17 июля, спровоцировал пешеход, шедший по дороге навстречу автобусу. Об этом сообщает полиция в Ровенской области.

Водитель уходил от наезда на пешехода - 22-летнего жителя села Серебряное, который двигался по проезжей части навстречу.

Эту же информацию подтвердила изданию "Сегодня" и девушка одного из пострадавших Анастасия. Она рассказала, что ее парень после аварии звонил матери.

Парень рассказывал своей маме, то что суицидник на дорогу выпрыгнул и через него автобус свернул.

В полиции уточнили данные о пострадавших в ДТП. Кроме двух водителей, в салоне двухэтажного автобуса "Setra" находилось 58 пассажиров - жители Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и Киева.

Травмы получили 23 человека. Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловский ЦРБ. Еще 7 пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую ЦРБ.

Авария произошла в 3:45 на трассе между селом Крупец и городом Радивилов в Дубенском районе. Пытаясь спасти жизнь беспечному пешеходу, 43-летний водитель вильнул рулем и вылетел в кювет.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с украинцами попал в страшное ДТП.