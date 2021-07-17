"Суицидник на дорогу выпрыгнул": полиция нашла виновника ДТП с автобусом под Ривне (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Аварию с рейсовым автобусом Киев-Вроцлав в Дубенском районе Ривненской области, которая произошла в ночь на 17 июля, спровоцировал пешеход, шедший по дороге навстречу автобусу. Об этом сообщает полиция в Ровенской области.
Водитель уходил от наезда на пешехода - 22-летнего жителя села Серебряное, который двигался по проезжей части навстречу.
Эту же информацию подтвердила изданию "Сегодня" и девушка одного из пострадавших Анастасия. Она рассказала, что ее парень после аварии звонил матери.
Парень рассказывал своей маме, то что суицидник на дорогу выпрыгнул и через него автобус свернул.
В полиции уточнили данные о пострадавших в ДТП. Кроме двух водителей, в салоне двухэтажного автобуса "Setra" находилось 58 пассажиров - жители Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и Киева.
Травмы получили 23 человека. Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловский ЦРБ. Еще 7 пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую ЦРБ.
Авария произошла в 3:45 на трассе между селом Крупец и городом Радивилов в Дубенском районе. Пытаясь спасти жизнь беспечному пешеходу, 43-летний водитель вильнул рулем и вылетел в кювет.
Ранее сообщалось, что в Турции автобус с украинцами попал в страшное ДТП.
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