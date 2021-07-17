Немецкая компания Koenigsegg представила предсерийный экземпляр гиперкара Jesko. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель, названная в честь Йеско фон Кенигзегга - отца основателя марки Кристиана фон Кенигзегга - стала новым флагманом бренда.

Koenigsegg Jesko оснащается инновационным 5-литровым турбированным V8 с плоским коленвалом (12,5 кг) и электрической турбиной. При использовании стандартного бензина его мощность составляет 1280 л.с., при использовании биоэтанола E85 мощность мотора вырастает до 1600 л.с.

9-ступенчатая автоматическая коробка передач Light Speed Transmission ​​(LST) собственной разработки Koenigsegg включает в себя 6 сцеплений и отличается отсутствием синхронизаторов. "Автомат" включает любую из передач без промежуточных переключений. Новая технология Ultimate Power on Demand (UPOD) автоматически выбирает оптимальную для разгона передачу.

Koenigsegg Jesko построен на основе карбонового монокока с углепластиковыми кузовными панелями. Гиперкар оснащен активной аэродинамикой, адаптивной подвеской и полноуправляемым шасси, что обеспечивает прижимную силу более 1000 кг.

Благодаря всем этим "наворотам", по заявлению производителя, модель может разогнаться до 482 км/ч.

В оснащение Koenigsegg Jesko вошли мультимедийная система SmartCenter с поддержкой Apple CarPlay, беспроводная зарядка для смартфонов и другое оборудование, включая цифровую панель приборов SmartCluster и мультифункциональный руль с тачпадами.

Салон обтянут роскошными материалами - кожей, алькантарой, углеродным волокном, алюминием и стеклом.

Первый экземпляр гиперкара окрашен в цвет Tang Orange Pearl с серебристыми вставками и деталями из неокрашенного углепластика.

Тираж Koenigsegg Jesko составит 125 экземпляров. Все автомобили по цене от $3 млн штука уже распроданы. Первые автомобили будут доставлены клиентам весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что гиперкар Koenigsegg установил мировой рекорд скорости.