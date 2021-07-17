Смертельне ДТП на Львівщині. І спричинив його підліток. Все сталося на трасі Тернопіль - Львів. Хлопець виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

Сам він вижив. А от пасажири - його 16-річна сестра та 22- річний власник авто загинули. Чому хлопець здійснив смертельний маневр - з'ясовуватимуть у поліції. Зрозуміло, що у водія не було водійського посвідчення, тож повноцінно кермувати він не вмів.