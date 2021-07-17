Двадцять три травмованих. Рейсовий міжнародний автобус потрапив в ДТП на трасі Київ-Чоп. Він злетів на узбіччя та перекинувся. На той момент у салоні перебувало шістдесят людей.

Потерпілих доправили до лікарень. У якому вони стані та що стало причиною аварії - подробиці далі.

Понівечений автобус спецмашиною витягають з кювету. Туди він злетів з траси Київ-Чоп. Сталося це сьогодні о пів на четверту ранку. У поліції вже з'ясували попередню причину аварії.

Марія Юстицька, речниця поліції Рівненської області:

Керманич уникав наїзду на пішохода, який рухався назустріч проїзною частиною. Пішохід іще не допитаний. Він перебуває в реанімації. Відомо, що йому 22 роки і він житель села Срібне Дубенського району.

Загалом в автобусі на момент аварії перебувало орієнтовно шістдесят людей, двоє з них - водії. Усі - українці. Їхали за маршрутом Київ-Вроцлав. Після падіння автобуса одну з пасажирок затисло довелося визволяти рятувальникам.

Віктор Міщук, керівник рятувальної операції:

Встановлено, що одна жіночка була зажата, заблокована між задніми сидіннями.

Травми отримали двадцять два пасажири. На місці події працювали львівські та рівненські медики. Сімох потерпілих забрали до лікарні у місті Броди. А решту відвезли у найближчий медзаклад у Радивилові. Тут нині 16 пацієнтів. Найважчі двоє серед них і 22 річний пішохід, який вийшов на дорогу.

Андрій Гайдук, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Радивілівської районної лікарні:

- Це були внутрішні кровотечі, розрив селезінки. - Це найважчі? - Так.

У більшості травмованих - переломи та незначні забої. У Юрія ушкоджений хребет і кінцівки. Нині він в травматології. Чоловік їхав в Броди. Додому, каже, лишалося кілька кілометрів.

Юрій Бензив, постраждалий:

В него скорость невелика була. Бо якби була, то ми були б там в липах, в тому всьому. Так він їхав.

Четверо людей в реанімації. Тут чергує пані Ольга. За дверима її чоловіка рятують медики. Подружжя їхало з Києва у Мукачево на відпочинок, а опинилися в лікарні. Жінка розповідає, як усе сталося.

Ольга Новікова, дружина потерпілого:

- Вийшов на дорогу просто якийсь мужчина, хлопець. Він просто появився посеред дороги і все. - А водій різко гальмував? - Він просто не то шо гальмував, він просто зразу взяв в ліву сторону. Ну, напевно вхопив обочину, і пішов в кювет.

Чому молодик ішов дорогою слідчі ще не з'ясували. Він до тями не приходив. За створення аварії йому загрожує до п'яти років ув'язнення.