На трасі Київ-Чоп рейсовий міжнародний автобус потрапив в ДТП [ Редактировать ]
Двадцять три травмованих. Рейсовий міжнародний автобус потрапив в ДТП на трасі Київ-Чоп. Він злетів на узбіччя та перекинувся. На той момент у салоні перебувало шістдесят людей.
Потерпілих доправили до лікарень. У якому вони стані та що стало причиною аварії - подробиці далі.
Понівечений автобус спецмашиною витягають з кювету. Туди він злетів з траси Київ-Чоп. Сталося це сьогодні о пів на четверту ранку. У поліції вже з'ясували попередню причину аварії.
Марія Юстицька, речниця поліції Рівненської області:
Керманич уникав наїзду на пішохода, який рухався назустріч проїзною частиною. Пішохід іще не допитаний. Він перебуває в реанімації. Відомо, що йому 22 роки і він житель села Срібне Дубенського району.
Загалом в автобусі на момент аварії перебувало орієнтовно шістдесят людей, двоє з них - водії. Усі - українці. Їхали за маршрутом Київ-Вроцлав. Після падіння автобуса одну з пасажирок затисло довелося визволяти рятувальникам.
Віктор Міщук, керівник рятувальної операції:
Встановлено, що одна жіночка була зажата, заблокована між задніми сидіннями.
Травми отримали двадцять два пасажири. На місці події працювали львівські та рівненські медики. Сімох потерпілих забрали до лікарні у місті Броди. А решту відвезли у найближчий медзаклад у Радивилові. Тут нині 16 пацієнтів. Найважчі двоє серед них і 22 річний пішохід, який вийшов на дорогу.
Андрій Гайдук, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Радивілівської районної лікарні:
- Це були внутрішні кровотечі, розрив селезінки. - Це найважчі? - Так.
У більшості травмованих - переломи та незначні забої. У Юрія ушкоджений хребет і кінцівки. Нині він в травматології. Чоловік їхав в Броди. Додому, каже, лишалося кілька кілометрів.
Юрій Бензив, постраждалий:
В него скорость невелика була. Бо якби була, то ми були б там в липах, в тому всьому. Так він їхав.
Четверо людей в реанімації. Тут чергує пані Ольга. За дверима її чоловіка рятують медики. Подружжя їхало з Києва у Мукачево на відпочинок, а опинилися в лікарні. Жінка розповідає, як усе сталося.
Ольга Новікова, дружина потерпілого:
- Вийшов на дорогу просто якийсь мужчина, хлопець. Він просто появився посеред дороги і все. - А водій різко гальмував? - Він просто не то шо гальмував, він просто зразу взяв в ліву сторону. Ну, напевно вхопив обочину, і пішов в кювет.
Чому молодик ішов дорогою слідчі ще не з'ясували. Він до тями не приходив. За створення аварії йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
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