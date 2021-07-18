Вакцинация от коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Сдавать кровь можно даже на следующий день после получения COVID-прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины от COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым, и это подтверждает врач во время осмотра и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови", - отметили в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что, по данным американского Красного Креста, сдавать кровь могут люди, привитые всеми неживыми вакцинами. Донорами могут быть люди, привитые следующими вакцинами:

CoronaVac;

AstraZeneca;

Janssen;

Moderna;

Pfizer.

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