Можно ли быть донором крови после вакцинации: ответ Минздрава [ Редактировать ]
Вакцинация от коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Сдавать кровь можно даже на следующий день после получения COVID-прививки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины от COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым, и это подтверждает врач во время осмотра и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови", - отметили в ведомстве.
В Минздраве также добавили, что, по данным американского Красного Креста, сдавать кровь могут люди, привитые всеми неживыми вакцинами. Донорами могут быть люди, привитые следующими вакцинами:
CoronaVac;
AstraZeneca;
Janssen;
Moderna;
Pfizer.
Ранее мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".
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