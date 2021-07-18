Що це було: багатоходовка самого Авакова?

Почнемо з найбільшої несподіванки тижня. Здавалося б вічний міністр, Арсен Аваков, подав у відставку. Повідомив про це письмово - у соцмережах. Віртуально стежив і за своїм звільненням - у парламент не з'явився.

Що це було: багатоходовка самого Авакова? Вимога звільнення з Банкової? Це було сплановано чи спонтанно? І хто ж прийшов на його місце? Про те, що після себе залишив Арсен Аваков, і як цим всім правоохоронним королівством керуватиме Денис Монастирський? Прогнози, версії і факти збирала наша Інна Томіна.

Його називали "вічним" міністром. Він "пережив" чотирьох прем'єрів та займався внутрішніми справами за двох президентів. Арсен Аваков очолив силове відомство у революційному 2014.

Как говорил небезизвестный Мао Цзедун - шаг за шагом мы придем к успеху.

І затримався в кріслі більше, ніж будь-хто з попередників.

Володимир Фесенко, політолог:

Сім років на посаді міністра - це рекорд за всі 30 років незалежності. Ніхто в 2014 році не думав, що Аваков, по-перше, так довго пропрацює, по-друге, що він стане таким потужним міністром і такою впливовою політичною фігурою.

Аваков насамперед узявся активно протидіяти російській агресії. І в гучній риториці, і в діях:

У Харкові придушили спробу захоплення ОДА. Тоді затримали 7 десятків людей. І все це без жодного пострілу.

Микола Давидюк, політолог:

Реальним плюсом, от дійсно без "можливо", без різних приставок і слів - це збережений український Харків.

Авакову належить й ідея створення добробатів, які разом зі Збройними силами з перших днів війни вирушили на Донбас, а потім і Нацгвардії. Хоча критики його діяльності називали це приватною армією міністра.

Та яка ж політика без елементів шоу? І найвидовищніші з них це скандали. Сварка міністра Авакова з тодішнім головою одеської ОДА Саакашвілі 2015 року, на засіданні Ради реформ, точно стала мемом.

За часів Авакова міліція в Україні стала поліцією. Урочисто, з допомогою грузинських реформаторів на вулиці вийшли нові патрульні.

Та згодом грузинські реформатори зникли, а нових поліцейських у гарній формі на американський манер стали називати "селфі-хлопцями". Через брак професійного досвіду. Реформа поліції - забуксувала.

Микола Давидюк, політолог:

Не вдалося повністю змінити систему і зробити її якраз європейською, західною, такою ціннісною. Всі хотіли отримати нову поліцію, як її підтримували, як люди прям носили на руках цих поліцейських, робили селфі тобто це була велика надії реальної зміни країни.

Катерина Одарченко, політична консультантка:

Скоротилась довіра до поліції у порівнянні припустимо з тим моментом, коли запустилась реформа партульної поліції.

Та все ж МВС за останні сім років розросталось у надструктуру. Як і контроль міністра над поліцейськими, прикордонниками, нацгвардійцями, міграційною службою та рятувальниками. Чисельність підлеглих Авакова збільшилася майже вполовину - 400 тисяч. Та й в "бюджетних змаганнях" він завжди був у лідерах

Володимир Фесенко, політолог:

Аваков був патріотом свого відомства і завжди вдало вмів боротися за фінансування свого відомства. От навіть скандальна ситуація, за що його критикували - кошти з ковідного фонду, які пішли в МВС.

Та репутація Авакова не бездоганна. Проти нього під стінами МВС часто збирали гучні протести.

Авакову закидали свавілля поліцейських. Стрілянина в Княжичах, збройні розбірки в Броварах, згвалтування в Кагарлику - та вбивство Кирила Тлявова.

Я хочу, щоб ви зараз вибачились перед батьками Кирила Тлявова і вибачились перед дівчиною, яку чотири години гвалтували в Кагарлику. Я не хочу відповідей на питання. Я хочу, щоб ви просто вибачились.

Крім того, 20 липня минають п'яті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета. У цій справі теж крапку не поставлено досі судять трьох людей, попри нестиковки в доказах.

Володимир Фесенко, політолог:

Саме справа Антоненка і компанії, вона стала такою собі міною сповільненої дії під Аваковим. І питання про політичну відповідальність міністра воно час від часу лунало.

Лунало це публічно навіть із вуст президента.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. От і все, і він це знає.

Та всі ці інциденти, запевняють експерти, навряд чи стали головною причиною відставки Арсена Авакова, яку, до речі, він ніяк не пояснив. Хоча активно дописує в соцмережах. Свою заяву про звільнення від закінчив словами "Честь маю". Коли рада голосувала за його відставку - написав Слава Україні - і сам у парламент не прийшов.

Катерина Одарченко, політична консультантка:

Авакова зберігали на цій посаді, в тому числі, бо перший уряд Гончарука складався здебільшого з людей, які були вмотивовані, емоційно заряджені, але вони не мали жодного досвіду управління.

Володимир Фесенко, політолог:

Головна причина відставки - це консолідоване рішення президентської команди "Все, прийшов час поставити свою людину на посаду міністра внутрішніх справ".

І свою людину знайшли блискавично. В крісло міністра цього тижня посадили нардепа зі "Слуг" - Дениса Монастриського. В парламенті він очолював профільний комітет. До депутатства встиг попрацювати і в команді свого попередника.

Микола Давидюк, політолог:

Монастриський це найбільш компромісна фігура. Він в міру слабкий, щоб скажімо Банкова могла продавлювати через нього свої рішення і в міру сильний, щоб Аваков міг зберігати свої впливи.

Катерина Одарченко, політична консультантка:

Ти розумієш, що це абсолютна повнота влади. Аваков був певною системою стримування і противаг, не хорошою, не поганою, але він такою був. Зараз ця повнота влади ще розширюється - СБУ, прокуратура, вплив на МВД, всі силовики, РНБО.

Сам Монастрирський, про свої перші плани розповів не багато.

Денис Монастриський, міністр внутрішніх справ України:

Головним моїм пріоритетом на посаді міністра - буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів.

Та за словами депутатів колег. Нині з інформаційного поля Монастриський на місяць зникне, аби розібратись у справах відомства. І як повідомили в команді президента, восени слід чекати розділення структури.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Прикордонники мають бути перепідпорядковані і Національна гвардія. Щоб це був не такий монстр, яким складно керувати на 350 тисяч людей.

А ще у монобільшості анонсували і нові кадрові зміни. Щоправда, які саме і чи з'явиться Арсен Аваков на новій посаді поки невідомо.