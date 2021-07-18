Знайти роботу після п'ятдесяти. Для мільйонів українців випробування. Здавалося б, у цих людей вже є великий досвід, уже немає маленьких дітей. Ще є сили та енергія. Та влаштуватись на роботу вдається небагатьом.

І хоч у нашому законодавстві заборонена будь-яка дискримінація за віком, американський термін "ейджизм" - реальність і для України.

Як пройти співбесіду, якщо начальник удвічі молодший за вас? І як навіть коли вам трохи за... 70 стати успішною? Розкаже Галина Якушко.

У свої 74 пані Галина має рівну поставу, акуратну зачіску. Зустрічає нас у білій блузі та модних штанях палаццо. На обличчі легкий макіяж трохи тону, підфарбовані брівки й вії.

Галина Герасимова, модель:

Брови мои, ну, слегка там карандашом, если что-то там чуть-чуть подкрашиваю. И кремчик вот, пятнышки появляются, то я так тональным кремом.

У неї є власна квартира в Києві і будинок із садом - за містом.

Роза любит, все-таки она королева, она должна расти одна.

Пані Галина - офіційно найстарша модель України. І дуже успішна. Її запрошують на модні покази, у неї беруть інтерв'ю, знімають у кліпах. І звісно, як у будь-якої відомої моделі, в неї є - продюсер.

Це Іліан, я так розумію, продюсер. Да, продюсер, парикмахер и стилист.

Іліан, внук пані Галини:

Замужем? Замужем? - Ні, ще не замужем. - У нас жених не замужем!

Зіркою модних глянців пані Галина стала лише на пенсії. Подруга онука редакторка одного з журналів шукала для статті харизматичних жінок поважного віку. Так Галина потрапила на першу у своєму житті фотосесію. Каже, тоді їй змінили зачіску і зробили незвично яскравий макіяж.

Галина Герасимова, модель:

С трепетом в душе поехали мы на эту сьемку. Конечно, все было неожиданно. Нарядов 6 или больше они меняли. Тогда Илиан говорит: бабушка если будут тебе кардинально что-то менять ты не сопротивляйся.

Пані Галина так вразила своєю вишуканою та аристократичною вродою, що її фото почали публікувати в інших модних виданнях та запрошувати на покази. До неї навіть спеціально приїжджали дизайнери з-за кордону, щоб зробити фотосесію. Тепер година моделінгу пані Галини коштує близько ста доларів.

Галина Герасимова, модель:

Я не могла, прям так сразу, я домашняя такая, берегу очаг, дети, внуки... знаете. На виду быть я никогда даже не мечтала, хотя это мне нравилось все.

Однак ще кілька років тому про таку славу пані Галина могла лише мріяти. Вона майже нічим не відрізнялася від інших жінок на заслуженому відпочинку. Жила на невеличку пенсію, доглядала онуків, поралася в саду.

Загалом, зробити кар'єру після п'ятдесяти чи знайти бодай якусь роботу в Україні щастить одиницям.

Черкащанка Наталія Ляпіна у минулому шкільний психолог та лауреатка міжнародного конкурсу копірайтерів. Утім, навіть це не допомогло знайти роботу. Пенсіонерів на біржу праці не ставлять, тож пішла в приватну агенцію.

Наталія Лапіна, письменниця:

Працівниця дивиться моє резюме, каже що дуже добре чудово, ви такий спеціаліст гарний, а тоді раптом, скажімо, бачить коли я освіту одержала - це ж там вказується все: коли я першу роботу одержала, і тоді питає, а скільки вам років? І тоді мені резюме повертається. Вибачте, ми не можемо працевлаштувати сорокарічних, а вам за 60. Все.

Будь-яка дискримінація за віком в українському законодавстві заборонена. Утім, на практиці близько сорока відсоткам кандидатів поважного віку відмовляють у роботі. Чому ж старших людей, незважаючи на досвід, не хочуть брати на роботу? І в яких сферах дискримінація найбільша?

Олена Журочкіна, експертка з питань працевлаштування:

Це люди вже дорослі, зрілі. і таким людям досить важко - їх загнати в якісь рамки, їх дуже важко перевчити, навіть якщо вони досить флексібл і такі гнучкі, вони вже приходять зі своєю картиною світу.

"Зайвий" досвід. Саме з цієї причини Тетяна вже кілька місяців не може знайти роботу. Раніше - працювала фінансистом. Добре заробляла. Зараз готова погодитися і на меншу зарплату. Утім помічає, у ній бачать конкурентку.

Тетяна Валова, пенсіонерка:

Когда видят, что ты уже был на топовых позициях, то взять тебя на какого-то мидл специалиста они не хотят, потому что, ну как сказать, они почему-то считают, что будешь подсиживать кого-то, раз ты много знаешь.

Окрім того, за словами рекрутерів, роботодавці побоюються, що людина пенсійного віку частіше братиме лікарняні або взагалі не зможе працювати. Та й страховка у таких випадках дорожча. Інший стереотип: пенсіонери - повільніше навчаються новому. Пані Вірі за 80. Раніше вона продавала квитки в театрі, та під час пандемії жінку скоротили. А знайти нову роботу виявилося непросто.

Віра, пенсіонерка:

А вы не подходите. Вы знаете, вы компьютер не знаете. Вы плохо будете работать с компютером. Я говорю: подучите, я учусь. Ну, у вас возраст. Я говорю: ну и что? Мой возраст он что - есть не хочет?

Жінка не опустила рук і таки знайшла заробіток. Зараз шукає клієнтів для юриста, який опікується пенсійними питаннями. Із 8 ранку і до 6 вечора підходить до людей біля пенсійного фонду та пропонує консультацію. За тиждень отримує тисячу гривень.

Схожі проблеми і в ЄС. І що далі на схід та ближче до України, то гірша ситуація з ейджизмом. У Болгарії та Угорщині такі випадки трапляється утричі частіше, ніж у Швеції та Великій Британії. У Королівстві менше дискримінації, бо звільнити працівника тут легше, ніж в інших європейських країнах. У шведів високий пенсійний вік, тому до літніх працівників там звикли.

Колет - юристка з Брюсселя. 7 років тому її звільнили з великої компанії, де вона працювала 15 років. Жінка планувала змінити професію стати вчителькою. Та вчасно усвідомила, що без досвіду в такому віці знайти роботу в новій сфері нереально. Тож повернулася до юриспруденції, щоправда на нижчу посаду і, відповідно, зарплату.

Колет ван Отегем, юристка:

Мені справді дуже пощастило - знайшла нову роботу. Але треба бути гнучкою, головно - в питанні зарплати. Інакше компанія зробить вибір на користь когось молодшого, хто обійдеться дешевше.

Пенсійний вік у Бельгії 67 років. Та на практиці більшість перестає працювати до шістдесяти. Посприяли цьому державні програми компенсацій для тих, кого скоротили після п'ятдесяти років стажу.

Колет ван Отегем, юристка:

Одна група компаній створила програми, які дозволяють старшим людям бути залученими в неприбуткових проєктах. Тобто, вони збираються - працюють над чимось разом, їм продовжують платити зарплату. І це ще й допомагає зробити плавний перехід до пенсії, щоб робота не перервалася раптово.

Щось схоже зробили і в Україні. Це університет третього віку.

Наталя:

Я звичайний бухгалтер.

Надія:

Моя донька мене називала професор болталогії.

Ці жінки - давно на пенсії. Утім кілька років поспіль тут вони вивчають комп'ютерні науки, займаються йогою та психологією.

Наталія, пенсіонерка:

Я навчилася спілкуватися зі своїми дітьми. Бо я ж теж дома усіх строїла. - Перестали строїти. - Боже, я даже забула про це. Я зустрічаю їх радісно. От і кажуть: мам ти змінилася, а я кажу: шукайме мене в етом у вайбєрє.

Зараз людям старшого віку легше знайти роботу нянею, домробітницею, продавцем у супермаркеті чи... слюсарем. Там найменше уваги приділяють віку. Рідше пенсіонерів беруть на роботу з новими технологіями, у ресторани та кафе. Проте, за словами експертів, населення України невпинно старіє. Тож, у перспективі на всі вакансії влаштовуватимуть людей старшого віку.

Марія Абдулліна, керівниця відділення сайту з пошуку роботи:

Велика кількість молодих людей виїхали за кордон віку 25-35 такого популярного серед роботодавців в це призвело до того що роботодавці все частіші почали дивитися в бік старших працівників. Окрім того, чесно говорити йде старіння населення - зменшується народжуваність, людей старшого віку стає більше.

А модель Галина Герасимова розробила власний рецепт успіху.

Галина Герасимова, модель:

Не надо думать, то что было плохое в прошлом - забудьте его, старайтесь не вспоминать будущее. Надо надеятся и мечтать надо, но главное - живите этим моментом.

Хай там як, усі ми колись будемо людьми похилого віку. І працювати над створенням справедливішого середовища для літніх - в інтересах кожного з нас.