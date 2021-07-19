В Киеве утвердили новые парковочные зоны. Границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.

Так, зоны будут распределяться следующим образом:

Зона I

К этой зоне будет относиться центр города. Она характеризуется высоким спросом на парковку. Отныне зону расширили до 224 парковых площадок, а это означает, что места в ней найдутся для 4320 автомобилей. Также созданы "острова" I зоны внутри II зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.

Зона II

Зону II, наоборот, уменьшили с 247 площадок на 4856 мест до 123 площадок на 2847 машин. Тем не менее, зону расширили географически. "Острова" II зоны также созданы внутри III зоны - у рынков "Троещина", "Лесного" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".

Зона III

Охватывает спальные районы с наименьшим трафиком.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2021 года в центральной части столицы Украины и примыкающих к ней районах поднялись цены на парковку автомобилей. Оплата сможет производится с помощью приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты.

Кроме того, Кабмин утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона. По всей вероятности, паркинги в центрах мегаполисов подорожают, а контроль за фактом оплаты услуги будет усилен.

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