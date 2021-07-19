В понедельник, 19 июля, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Город практически весь оказался под "стеной дождя", также бушевал шквальной ветер и гроза.

Улицы города не выдержали "напора" стихии и сразу же дали "трещину". А активные жители столицы начали делиться жуткими кадрами последствий на своих страницах в социальных сетях.

Таким образом, непогода нанесла значительный урон Киеву, асфальт не выдержал и начал буквально "уходить" из-под ног. На дороге образовались дыры, в которых бурлит вода.

Столичная подземка и вовсе оказалась затопленной. Станции метро "Берестейская" и "Академгородок" буквально "утопают" после проливного дождя.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

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