Бурлящие дыры в асфальте и затопленные станции метро: жуткие последствия урагана в Киеве [ Редактировать ]
В понедельник, 19 июля, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Город практически весь оказался под "стеной дождя", также бушевал шквальной ветер и гроза.
Улицы города не выдержали "напора" стихии и сразу же дали "трещину". А активные жители столицы начали делиться жуткими кадрами последствий на своих страницах в социальных сетях.
Таким образом, непогода нанесла значительный урон Киеву, асфальт не выдержал и начал буквально "уходить" из-под ног. На дороге образовались дыры, в которых бурлит вода.
Столичная подземка и вовсе оказалась затопленной. Станции метро "Берестейская" и "Академгородок" буквально "утопают" после проливного дождя.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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