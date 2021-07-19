Глобальное потепление начало пагубно влиять на криосферу Земли. Согласно наблюдениям, с 1979 до 2016 года она уменьшается на десятки тысяч квадратных километров ежегодно.

В настоящее время криосфера вместе с районами, где замерзла вода, вмещает почти 3/4 пресной жидкости на планете. Такая страшная тенденция играет пагубную роль для климата Земли.

Это один из наиболее чувствительных климатических показателей. Изменения криосферы обладают серьезными последствиями для всего мира. Это не только региональная проблема.

Отмечается, что криосфера - одна из географических оболочек определенной планеты. Криосфера характеризуется наличием или возможностью существования льда.

Читайте также, Землю ожидают глобальные катаклизмы, которые ученые уже успели сравнить с вымиранием динозавров. На планете наблюдается медленный, но устойчивый рост геологической активности примерно каждые 27,5 миллиона лет, в этих промежутках времени группировалось по восемь и более событий, которые меняли мир.

Кроме того, метеорологи из ООН рассказали, что в ближайшее 5 лет в мире будет наблюдаться самый теплый год. Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация, самый жаркий год периода будет характеризоваться повышением температуры на 1,5 градуса, по сравнению с доиндустриальную эпоху.

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