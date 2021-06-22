Землю ожидают глобальные катаклизмы, которые ученые уже успели сравнить с вымиранием динозавров. Об этом рассказали геологи из Нью-Йоркского университета, сообщает Science Alert.

По прогнозам ученых, до следующего пика осталось еще 20 миллионов лет.

Так, на планете наблюдается медленный, но устойчивый рост геологической активности примерно каждые 27,5 миллиона лет. В этих промежутках времени группировалось по восемь и более событий, которые меняли мир.

Геологи давно изучают потенциальный цикл геологических событий. Еще в 1920-х и 1930-х годах ученые предположили, что геологическая летопись имеет цикл в 30 миллионов лет. Однако до сих пор неизвестна причина такой активности.

Ученые лишь предполагают, что эти циклические импульсы тектонической активности и изменения климата могут быть результатом геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и мантийных шлейфов, или могут определяться астрономическими циклами, связанными с движением Земли в Солнечной системе и Галактике.

Прогнозируется, что следующие глобальные изменения будут не раньше, чем через 20 млн лет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как японцы "оживили" клетки мамонта. Также ученым даже удалось "воскресить" мозг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.