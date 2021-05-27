Метеорологи из ООН рассказали, что в ближайшее 5 лет в мире будет наблюдаться самый теплый год. Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация.

По словам ученых, средняя температура поверхности суши и моря в каждый из годов в пятилетнем периоде будет, как минимум, на 1 градус по Цельсию выше, чем температурные значения эпохи перед индустриализацией.

Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данный момент, составляет 90%.

Отмечается, что самый жаркий год периода будет характеризоваться повышением температуры на 1,5 градуса, по сравнению с доиндустриальную эпоху. Вероятность такого исхода составляет 40%. Известно, что в 2020 году средняя температура превышала базовые значения периода на 1,2 градуса.

Читайте также, глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но его темпы отличаются в зависимости от региона. Количество осадков в Украине за 30 лет в целом уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в стране обостряется.

Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее, предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще.

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