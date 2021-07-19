На территории Нигерии в результате обстрела со стороны боевиков потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает издание Punch.

Страшный инцидент произошел в понедельник, 19 июля, когда воздушное судно возвращалось на базу после боевого вылета, который был совершен к границам северных штатов Замфара и Кадуна.

Пилот смог избежать огня на земле и добраться до ближайшего поселения, где он дождался рассвета.

Отмечается, что после рискованной ночевки военнослужащий смог чудом добраться до своей военной части, не попав в руки боевиков.

Читайте также, военный самолет МиГ-29, принадлежащий Военно-воздушным силам Болгарии, во время тактических учений Шабла-21 рухнул в Черное море. В связи с инцидентом военные учения и маневры были прекращены. Спасатели обследуют территориальные воды Болгарии.

Кроме того, самолет военно-воздушных сил Нигерии разбился около аэропорта города Кадуна. В авиакатастрофе погиб начальник штаба сухопутных войск Нигерии, всего на борту было 12 человек, в том числе и командующий сухопутными войсками, все они погибли.

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