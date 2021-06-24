В России упал военный вертолет, есть жертвы [ Редактировать ]
В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.
"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе 23 июня провела очередное заседание
Российский газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который угрожает безопасности Украины