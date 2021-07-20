Во вторник, 20 июля, на севере Израиля взвыли сирены из-за ракетной атаки. Силы обороны Израиля заявили о том, что по региону Западной Галилеи были выпущены две ракеты из Ливана рано утром, после чего армия открыла ответный огонь по источнику пусков. Об этом сообщает Times of Israel.

Одна из ракет была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", а вторая упала на открытой местности недалеко от побережья. Сообщений о ранениях или повреждениях не поступало, а в армии заявили, что в настоящее время нет специальных инструкций для жителей региона.

Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой на юге Ливана, а не могущественной террористической группировкой "Хезболла".

Однако "Хезболла" сохраняет жесткий контроль над южным Ливаном, поэтому маловероятно, что такая атака будет проведена из этого района, по крайней мере, без ее молчаливого одобрения.

В ответ армия Израиля совершила ответный удар из артиллерийских орудий по источнику ракетного обстрела в районе Вади-Хамул в Ливане.

Читайте также, в израильском городе Сдерот был введен режим чрезвычайного положения из-за риска террористического вторжения со стороны организации ХАМАС. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.

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