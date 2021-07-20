Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 19 июля, в Украине обнаружили 598 новых заражений коронавирусом. Госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов, а выздоровели 540 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
Протестовали:
- методом ПЦР - 21 459 человек,
- методом ИФА - 8387 человек,
- экспресс-тестами - 12 565 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- г. Киев - 228,
- Донецкой области - 48,
- Одесской области - 35,
- Сумской области - 35,
- Луганской области - 35.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 245 275 человек;
- выздоровели - 2 181 925 человек;
- летальных исходов - 52 756;
- провели ПЦР-тестов - 11 182 527.
Читайте также, ученые из Оксфордского университета разработали препарат, способный эффективно бороться с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. В масштабных исследованиях принимали участие 10 тысяч граждан Великобритании.
Кроме того, специалисты из Медицинской школы имени Перельмана при Пенсельванском университете в США описали целых 9 новых способов лечения коронавирусной инфекции. Гидрохлоргексидин не может использоваться для борьбы с COVID-19 в связи с тем, что инфекция атакует клетки по другой схеме.
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