За минувшие сутки, 19 июля, в Украине обнаружили 598 новых заражений коронавирусом. Госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов, а выздоровели 540 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Протестовали:

методом ПЦР - 21 459 человек,

методом ИФА - 8387 человек,

экспресс-тестами - 12 565 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г. Киев - 228,

Донецкой области - 48,

Одесской области - 35,

Сумской области - 35,

Луганской области - 35.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 245 275 человек;

выздоровели - 2 181 925 человек;

летальных исходов - 52 756;

провели ПЦР-тестов - 11 182 527.

Читайте также, ученые из Оксфордского университета разработали препарат, способный эффективно бороться с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. В масштабных исследованиях принимали участие 10 тысяч граждан Великобритании.

Кроме того, специалисты из Медицинской школы имени Перельмана при Пенсельванском университете в США описали целых 9 новых способов лечения коронавирусной инфекции. Гидрохлоргексидин не может использоваться для борьбы с COVID-19 в связи с тем, что инфекция атакует клетки по другой схеме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.