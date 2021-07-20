Американське турне Світлани Тихановської. Лідерка білоруської опозиції зараз перебуває у Сполучених штатах, а далі поїде в Канаду. Просить посилити тиск на Лукашенка.

В аеропорту Вашингтона Тихановську зустрічала особисто посол США у Білорусі - якій і досі не дали дозволу в'їхати в Мінськ. З опозиціонеркою зустрічалися журналісти та американські білоруси. А вже у Держдепі з Тихановською говорили його очільник Тоні Блінкен та офіційний представник Вікторія Нуланд.

Пообіцяли політичний та економічний тиск на Мінськ. Сама ж Тихановська каже про необхідність повної ізоляції Лукашенка.

Світлана Тихановська, лідер білоруської опозиції: