Тихановська проситиме в США та Канади посилити тиск на Лукашенка [ Редактировать ]
Американське турне Світлани Тихановської. Лідерка білоруської опозиції зараз перебуває у Сполучених штатах, а далі поїде в Канаду. Просить посилити тиск на Лукашенка.
В аеропорту Вашингтона Тихановську зустрічала особисто посол США у Білорусі - якій і досі не дали дозволу в'їхати в Мінськ. З опозиціонеркою зустрічалися журналісти та американські білоруси. А вже у Держдепі з Тихановською говорили його очільник Тоні Блінкен та офіційний представник Вікторія Нуланд.
Пообіцяли політичний та економічний тиск на Мінськ. Сама ж Тихановська каже про необхідність повної ізоляції Лукашенка.
Світлана Тихановська, лідер білоруської опозиції:
Ситуация нестандартная - и сейчас нужно искать нестандартные способы решения.также конечно говорили о давлении. Что США готовы предпринять в самое ближайшее время чтобы изолировать режим экономически еще больше.
по теме
І головною темою стали гроші. На початку червня Білорусь отримала від Росії другий транш позики у пів мільярда доларів. Лукашенко пообіцяв виконати всі кредитні зобов'язання перед Москвою
За провокування міграційної кризи нових санкцій проти Білорусі вимагає Литва
Цього разу - нібито через контрабанду зброї. У своєму виступі до Дня Незалежності країни самопроголошений президент - розповів про "завершення антитерористичної операції"
В українському МЗС вже відреагували на заяву Лукашенка. Кажуть, українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси