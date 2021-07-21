Экс-советника Трампа обвиняют по делу о шпионаже [ Редактировать ]
Тома Баррака, бывшего советника 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, обвиняют по делу о шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов. Адвокат Мэтт Херрингтон заявил, что его подзащитный отказался признать себя виновным.
Баррака обвиняют в попытке оказать влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов в пользу ОАЭ в то время, пока он был агентом Эмиратов - по данным американского следствия, это период с апреля 2016 года по апрель 2018 года.
Кроме Баррака, в шпионаже обвинены гражданин США Мэтью Граймс и гражданин ОАЭ Рашид Аль-Малик.
"Как утверждалось, обвиняемые, используя свое положение власти и влияния в год президентских выборов, участвовали в заговоре с целью незаконного продвижения и продвижения интересов Объединенных Арабских Эмиратов в этой стране, грубо нарушив свое обязательство уведомить прокурора", - заявила прокурор Жаклин Касулис.
Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп возвращается в большую политику.
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