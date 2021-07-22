Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник знову бив по українських позиціях забороненими калібрами. Найгарячішою точкою залишаються околиці окупованого Донецька. Нашим військовим там доводиться відкривати вогонь у відповідь. Втім, на інших ділянках фронту ситуація теж напружена. Докладніше розкаже Руслан Смєщук.

Армійські позиції під Попасною. Скрізь залишки реактивних гранат, у зоні видимості - укріплення супротивника. Навкруги густі хащі, що дозволяють ворогу підходити майже впритул.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник подходит на 200-300 метров, стреляет со стрелкового, работает автомат, пулемет - иногда стреляет с РПГ, ведет провокативні дії. А иногда прилетают минометы.

Останній ворожий обстріл був на світанку. Відверта спроба спровокувати - впевнені вояки.

Едуард, військовослужбовець Збройних сил України:

Була 5 ранку, був постріл з підствольника. В через те що була суцільна тиша то було чутно клацання курка. І прилітив одразу ВОГ між двома позиціями. Ось таки гостинці прилітають.

А сьогодні ймовірність прильоту "гостинців" підвищена. Адже Попасна святкує сьому річницю звільнення від окупантів.

Усе починається з вело- та автомобільного пробігу. Потім - урочистості в центрі. Містяни з жахом згадують події семирічної давнини.

Юлія Бондарева, жителька Попасної:

Ты не можешь выйти из дома, из подвала. Когда у тебя дети сидят в подвале - это страшно. Мы были на работе, когда начали стрелять, а потом уже была украинская армия и начало налаживаться.

Діляться спогадами й ветерани, які боронили і звільняли фронтове місто.

"Пісня", боєць Нацгвардії України:

Тут кожного дня йшли бої. Тут зарево взагалі не прекращалось. І десь з середини ночі отут ми приймали поранених і їх супроводжували до госпіталя.

Дмитро Палойка, ветеран батальйону "Донбас":

Вспоминаешь происходящее и понимаешь, что ты всего не выскажешь. Эмоции, воспоминания - где мы ходили, где бегали, где стреляли. Это как фильм смотришь.

Останні кілька років Попасна живе відносно мирно. По місту ворог майже не стріляє. Тихо й сьогодні. Ймовірно, через присутність місії ОБСЄ.