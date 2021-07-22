У Попасній відсвяткували сьому річницю звільнення [ Редактировать ]
Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник знову бив по українських позиціях забороненими калібрами. Найгарячішою точкою залишаються околиці окупованого Донецька. Нашим військовим там доводиться відкривати вогонь у відповідь. Втім, на інших ділянках фронту ситуація теж напружена. Докладніше розкаже Руслан Смєщук.
Армійські позиції під Попасною. Скрізь залишки реактивних гранат, у зоні видимості - укріплення супротивника. Навкруги густі хащі, що дозволяють ворогу підходити майже впритул.
Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник подходит на 200-300 метров, стреляет со стрелкового, работает автомат, пулемет - иногда стреляет с РПГ, ведет провокативні дії. А иногда прилетают минометы.
Останній ворожий обстріл був на світанку. Відверта спроба спровокувати - впевнені вояки.
Едуард, військовослужбовець Збройних сил України:
Була 5 ранку, був постріл з підствольника. В через те що була суцільна тиша то було чутно клацання курка. І прилітив одразу ВОГ між двома позиціями. Ось таки гостинці прилітають.
А сьогодні ймовірність прильоту "гостинців" підвищена. Адже Попасна святкує сьому річницю звільнення від окупантів.
Усе починається з вело- та автомобільного пробігу. Потім - урочистості в центрі. Містяни з жахом згадують події семирічної давнини.
Юлія Бондарева, жителька Попасної:
Ты не можешь выйти из дома, из подвала. Когда у тебя дети сидят в подвале - это страшно. Мы были на работе, когда начали стрелять, а потом уже была украинская армия и начало налаживаться.
Діляться спогадами й ветерани, які боронили і звільняли фронтове місто.
"Пісня", боєць Нацгвардії України:
Тут кожного дня йшли бої. Тут зарево взагалі не прекращалось. І десь з середини ночі отут ми приймали поранених і їх супроводжували до госпіталя.
Дмитро Палойка, ветеран батальйону "Донбас":
Вспоминаешь происходящее и понимаешь, что ты всего не выскажешь. Эмоции, воспоминания - где мы ходили, где бегали, где стреляли. Это как фильм смотришь.
Останні кілька років Попасна живе відносно мирно. По місту ворог майже не стріляє. Тихо й сьогодні. Ймовірно, через присутність місії ОБСЄ.
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