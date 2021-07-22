День мозку відзначають сьогодні у всьому світі. Його заснували, аби нагадувати людям про важливість здоров'я цього органу.

Наша Ксенія Барвіненко побувала в Інституті нейрохірургії та побачила, як в Україні проводять надскладні операції на мозку та рятують життя. Давайте подивимось.

Пациент поступивший к нам с геморагическим инсультом с внутримозговым кровоизлиянием, сейчас проводится операция выключения аневризмы.

Такі операції для інституту нейрохірургії рутина. Ще 10 років тому подібне втручання неможливо було б провести без трепанації черепа, зараз лікарі обмежуються невеличким проколом стегнової артерії.

Михайло Орлов, завідувач клініки судинної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова:

Через все артерии, через все сосуды, мы доходим до этой аневризмы катетером, специальным инструментом, устанавливаем катетер внутри аневризм и через этот катетер выкладываем аневризму спиралями.

Подібна операція триває кілька годин, головне тут - вчасно діагностувати проблему, адже часто перебіг хвороби безсимптомний.

Анатолій Морозов, головний лікар Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова:

Це так звані аневризми судин головного мозку, артеріовенозні мольформації. Людина вважає себе цілком здоровою, і вона ходить з бомбою в голові яка може зірватися, і під час фізичної напруги, або психологічної напруги, підскакує тиск. Стається розрив цієї патології і статься геморагічний інсульт.

Інсульт посідає друге місце серед причин смертності українців. Щороку в нашій державі він убиває близько 100 тисяч людей. Найчастіше українці страждають від ішемічного інсульту, це значне зменшення надходження крові в мозок через тромби в судинах. Та й із цим в Інституті нейрохірургії успішно борються.

Михайло Орлов, завідувач клініки судинної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова:

Возможно извлечение этого тромба с помощью того же инстурмента, который позволяет удалить этот тромб, вот этот инструмент вот тромб который был на сосуде.

Після такої операції за два дні пацієнта відпускають додому. Але успіх у лікуванні залежить від швидкості. Прооперувати пацієнта потрібно в першу добу після нападу, кажуть медики.

Анатолій Морозов, головний лікар Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова:

Як правило ми працюємо за направленнями, до нас направляють хворих, але коли звертаються в порядку самозвернення і у нього на це були вагомі підстави, то не було жодного випадку, щоб ми відправили за папірцем, бюрократичним папірцем ідіть за направленням і не зайнялись цим хворим, там де є покази до невідкладної госпіталізації і лікування хворого.

Та не лише з інсультами мають справу нейрохірурги. Ця пацієнтка рік страждала від головного болю та епілептичних нападів. А причиною була пухлина в мозку.

Ця пухлина розташована біля центрів які відповідають за мову пацієнти, за розуміння мови, та прилягають близько до рухової зони, яка відповідає за рухи протилежних кінцівок.

Тож у нейрохірургів подвійне завдання - видалити пухлину й не пошкодити мозкові центри. Для цього пацієнтку під'єднали до спеціального обладнання.

Валерій Чебурахін, нейрохірург відділення функціональної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова:

До людини підключається електроди, до функціональних м'язів протилежних кінцівок, і як тільки ми будемо безпосередньо в близькості від даного центру, на електрофізичний моніторинг буде надходити сигнал від даної групи м'язів і ми на цьому етапі зупиняємось і видалення далі за цю ділянку вже не проводимо.

За тиждень жінку мають виписати, і про страшний період життя їй нагадуватиме лише шрам.