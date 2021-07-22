В четверг, 22 июля, представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о том, что Соединенные Штаты Америки не отказываются от ведения санкций против "Северного потока-2", несмотря на заключение соглашения с Германией.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Вашингтоне.

Также он отметил, что Соглашение по газопроводу является лучшим, чего мог достичь Вашингтон в этой ситуации.

Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал.

Представитель американского Госдепа добавил, что попытка остановить этот российский проект была нереалистичной, а немецко-американская сделка - лучшее, чего могли достичь США в сегодняшних условиях.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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