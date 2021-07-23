В самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие.

Правоохранители получили информацию о стрельбе в района пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит. Ранения получили 2 взрослых мужчин.

Звонок в полицию поступил около 20:20 по местному времени (3:20 по Киеву - ред.) в связи со стрельбой в районе пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит. Двое взрослых мужчин пострадали, оба в сознании и дышат. Идет расследование дела.

Отмечается, что инцидент случился в двух километрах от Белого дома. В общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов, в настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемых, которые скрылись на автомобиле с местными номерами.

Three confirmed victims, one shot in chest. Victims were seated at an outdoor dining area when a gunman opened fire in Washington DC on 14th and Riggs. pic.twitter.com/W4ZXygIWld — Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) July 23, 2021

Читайте также, в американском городе Арвада, который находится в штате Колорадо, мужчина, в результате стрельбы, убил сотрудника полиции. Полиция также осмотрела один автомобиль на месте происшествия на возможное наличие взрывчатки.

Кроме того, в США, в штате Техас, на базе военно-воздушных сил произошла стрельба. База "Лаклэнд" используется, в том числе, для подготовки бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии, о подробностях инцидента пока не сообщается.

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