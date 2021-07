В самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие.

Правоохранители получили информацию о стрельбе в района пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит. Ранения получили 2 взрослых мужчин.

Отмечается, что инцидент случился в двух километрах от Белого дома. В общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов, в настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемых, которые скрылись на автомобиле с местными номерами.

Three confirmed victims, one shot in chest. Victims were seated at an outdoor dining area when a gunman opened fire in Washington DC on 14th and Riggs. pic.twitter.com/W4ZXygIWld