В США неизвестный открыл стрельбу по автобусу [ Редактировать ]
В Окленде, штат Калифорния, США, неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщает дорожная служба местного департамента полиции.
Отмечается, что двое пострадавших в результате стрельбы скончались от полученных ранений. Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали.
Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника, пытается установить его личность.
За информацию о нем объявлена награда в около 545 долларов.
Ранее сообщалось, что в Кирилловке конфликт перерос в стрельбу. Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали двое мужчин 18 и 46 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На месте происшествия обнаружили 17 гильз от полуавтоматического пистолета
В казино "Онейда", которое находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин, произошла стрельба
В поселке Кирилловка Запорожской области произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу
По предварительным данным, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне
В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге