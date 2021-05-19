В Окленде, штат Калифорния, США, неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает дорожная служба местного департамента полиции.

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Отмечается, что двое пострадавших в результате стрельбы скончались от полученных ранений. Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали.

Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника, пытается установить его личность.

За информацию о нем объявлена награда в около 545 долларов.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке конфликт перерос в стрельбу. Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали двое мужчин 18 и 46 лет.

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