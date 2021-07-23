Швеция открыла границы для украинцев: названо условие въезда [ Редактировать ]
Швеция с 26 июля 2021 года открывает границы для необязательных либо туристических путешествий. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Путешественники смогут попасть на территорию Королевства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который нужно будет сделать не более, чем за 48 часов до поездки. Такое требование касается иностранцев, возраст которых превышает 18 лет.
Отмечается, что в настоящее время Швеция признает сертификаты иммунизации только выданные в странах Европейского союза либо же в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. При этом, в страну можно будет попасть, если с получения второй дозы вакцины прошло 2 недели.
Читайте также, правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну, при отсутствии одного из документов въезд в Хорватию может быть разрешен после самоизоляции и сдачи тестов.
Кроме того, Эстония открыла свои границы для граждан Украины. Попасть в страну смогут полностью вакцинированные от коронавируса украинцы, Министерство иностранных дел шаг за шагом восстанавливает полноценное действие безвиза с ЕС.
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