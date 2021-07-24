В Польше граждане Украины попали в жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Польше автобус, в котором ехали украинцы, попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал RMF24.
В результате аварии пострадали 10 человек, их госпитализировали, 3 из них находятся в очень тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Лодзинском воеводстве на автодороге вблизи города Радомско. Автобус Volkswagen и легковушка Nissan Qashqai.
Отмечается, что в салоне автобуса было 9 пассажиров, среди них семь граждан Украины. Травмы получили все, а также водитель автомобиля. По данным правоохранителей, женщина-водитель Nissan спровоцировала аварию, выехав на полосу встречного движения. В крови у виновницы предварительно было обнаружено 4 промилле алкоголя.
Ранее мы писали, что в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП. Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува.
Кроме того, в Польше случилось масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 легковых автомобилей, два автобуса и грузовик. В результате аварии двое украинцев скончались на месте. Оба погибших в аварии были украинскими заробитчанами, известно, что один из них - уроженец города Каменец-Подольский.
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