В четверг, 15 июля, в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП. Жертвой аварии стал 34-летний украинец. По предварительным данным, он не справился с управлением и перевернулся.

Об этом сообщает издание Kartuzy.info.

Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува. На прямом участке дороги он выехал на правую обочину и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Кроме того, в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла 4 марта около 5 часов утра на трассе Киев-Одесса возле села Петроверовка Березовского района. Водителя грузовика, который совершил ДТП, госпитализировали с травмами.

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