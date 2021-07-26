Пользователи Google заметили, как логотип поисковой системы перерисован в странном стиле. Таким образом поисковый гигант решил поддержать открытие Олимпийских игр в Токио.

В честь мирового события Google выпустил Doodle Champion Island Games – интерактивный дудл, созданный в партнерстве с токийской студией Studio 4ºC.

В игре с котиком по имени Лаки вы исследуете остров, чтобы найти и собрать семь священных свитков, чтобы восстановить равновесие. Каждый священный свиток связан с одним из семи видов спорта: настольным теннисом, скейтбордингом, стрельбой из лука, регби, художественным плаванием, скалолазанием и марафоном. Конечно, все эти виды спорта представлены на летних Олимпийских играх в Токио.

Все это выполнено в классическом стиле 16-битных JRPG (японских ролевых игр). Чтобы поиграть в игру, посетите Google.com и нажмите кнопку воспроизведения на спрайте Doodle Champion Island Games.

После вступления у вас будет вводная зона, где вы познакомитесь с семью видами спорта и четырьмя командами: Blue Ushi, Red Karasu, Yellow Inari, Green Kappa. Выберите один и помогите ему занять первое место в таблице лидеров, играя в игру.

Поскольку Япония была назначена местом проведения летних Олимпийских игр 2020 года, было очевидно, что видеоигры будут играть важную роль в теме мероприятия.

Страна восходящего солнца всегда была тесно связана с игровой культурой, создав одни из самых популярных консолей, включая PlayStation, Nintendo и мегафраншиз, таких как Super Mario, Pokémon, Sonic и многие другие.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, где и когда смотреть Олимпийские игры 2020 в Токио.

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