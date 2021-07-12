Аукционный дом Heritage реализовал картридж с игрой Super Mario 64 за рекордные 1,56 миллиона долларов. первоначальная стоимость лота составляла 100 тысяч долларов.

Это была одна из пяти копий во всем мире, состояние которой оценивалось в 9,8 из 10 баллов, что означает фактически "заводскую" упаковку.

Отмечается, что за несколько дней до столь громкого события на аукционе Heritage с молотка ушел картридж с игрой The Legend of Zelda, сделанный для консоли NES. Во время торгов его состояние оценивалось в 9 баллов, согласно данным аукциона, победитель торгов отдал за него 870 тысяч долларов.

Фото: Heritage

Читайте также, ультраредкая версия оригинальной игры Super Mario Bros для игровой приставки Nintendo Entertainment System была продана на аукционе за 660 тысяч долларов (чуть более 18 миллионов гривен). Этот конкретный пример получил рейтинг 9,6A+ от службы оценки игр Wata.

Кроме того, легендарный компьютер Commodore 64 вновь запустят в производство. Судя по мегауспехам обновленных мини-версий Nintendo: NES Classic Edition и SNES Classic Edition, в Retro Games Ltd тоже захотели денег и решили сыграть на моде по прошлому и гиковской ностальгии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.