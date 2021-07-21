На стадионе в японской префектуре Фукусима начались соревнования в рамках Олимпийских игр-2020 по софтболу, где женская сборная Японии противостояла спортсменкам из Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Олимпиады.

В результате поединка японки обыграли соперниц с фантастическим счетом 8:1. Известно, что впервые с 1996 года Олимпийские игры открываются не соревнованиями по футболу. Софтбол - разновидность бейсбола с использованием более мягкого мяча и увеличенной биты. Матч длится семь иннингов против девяти в бейсболе.

Отмечается, что этой дисциплины не будет в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в столице Франции Париже. Известно, что 21 июля также состоятся другие матчи по софтболу, при этом начнутся соревнования и по женскому футболу. Официальная церемония открытия Игр состоится 23 июля.

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Кроме того, правительство Японии собирается ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции на Олимпийских играх. Япония рассматривает возможность запретить всем зрителям принимать участие в Олимпиаде.

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